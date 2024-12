SBT Cariúcha

Após exibir uma matéria com Zé Neto, da dupla com Cristiano, no Fofocalizando da última terça-feira (17), Cariúcha relembrou de sua luta contra o vício no álcool e no cigarro . Assim como o cantor sertanejo, a apresentadora passou por uma fase difícil.

"Digo para você [Zé Neto] por experiência própria. A melhor coisa que você fez foi isso, ter largado a bebida", disse ela no programa vespertino. Ela, então, desabafou a respeito do uso de drogas: "Eu era fumante. Fumei durante muitos anos cigarro normal. Fumava dois maços por dia. Parei tem mais de 10 anos. Acordava com cigarro", contou.

A ex-reality explicou o que a fez largar o vício: "Acordei um belo dia e falei 'por que eu tô fumando essa porcaria? Gastando dinheiro, acabando com minha saúde e me dando falta de ar? Falei vou parar'. E parei". Sobre o momento de abstinência, ela disse: "Eu bebia muita água e mastigava chiclete. Parei".

Além disso, a apresentadora também parou de consumir bebidas alcoólicas e reconheceu a sua força contra o vício: "Agora eu parei com a bebida, com o álcool [...] Eu fazia coisas que eu não lembrava, de pssar vergonha. Falei que a bebida não ia dominar a minha vida. Fiz um propósito com Deus e parei tem mais de um ano. Estou limpa".