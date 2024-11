Reprodução/Instagram/SBT Andressa Urach e Cariúcha

A influenciadora e criadora de conteúdos adultos Andressa Urach decidiu responder às críticas feitas pela apresentadora Cariúcha, do programa Fofocalizando no SBT. Após ser alvo de comentários negativos no programa, Andressa relembrou o passado de Cariúcha e questionou a credibilidade da apresentadora.

"Foi muito feio," declarou Andressa em entrevista ao portal do jornalista Luiz Bacci . "Todo mundo sabe que ela era do babado como eu, né? Então, acho muito fácil julgar os outros e esquecer de quem você foi, de onde você saiu, do seu passado. Hoje, porque está na televisão, está se achando a santa, a bonita," alfinetou.





Andressa foi enfática ao criticar o comportamento de Cariúcha e ressaltou que não costuma comentar sobre a vida de outras pessoas, mas se sente no direito de responder o que foi dito pela apresentadora no programa de TV. "Eu sou o tipo de pessoa que não falo da vida de ninguém. Só rebato quando me atacam, e ela me atacou. Quando isso acontece, ou eu respiro e deixo passar, ou respondo. E achei muito feio ela pregar a política de 'senhora de família' com um passado tão sujo quanto o meu," disparou.

Ainda no desabafo, Andressa relembrou que Cariúcha ganhou fama por criticar publicamente Jojo Todynho e, por isso, considera que a apresentadora não tem moral para julgá-la. "Não é porque agora ela faz a linha fina, a linha família, que tem o direito de falar de mim. Até porque ela ficou conhecida por falar mal da Jojo. Então, quem é Cariúcha?" indagou Andressa.

Para quem não assistiu ou não se lembra, durante participação no programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha fez comentários sobre Arthur Urach , filho de Andressa, estar envolvido nas gravações dos conteúdos voltados para o público adulto produzidos por Andressa.