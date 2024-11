Reprodução/Instagram Cariúcha

A apresentadora Cariúcha , do programa Fofocalizando no SBT, surpreendeu os fãs ao mostrar o novo visual após realizar uma lipoaspiração em diversas partes do corpo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela exibiu o "antes e depois" da transformação, que durou sete horas, e celebrou a mudança.

"Não sou mais toda natural, mas estou bonita pra caramba! Esperei muitos anos para deixar de ser toda natural, pois queria escolher o melhor, e achei," escreveu a apresentadora, agradecendo ao médico responsável, José Cury . O procedimento incluiu lipoaspiração no abdômen, flancos, costas, braços, parte interna das coxas, quadríceps e papada.





A gordura retirada foi reaplicada nos glúteos para realçar os contornos do corpo da apresentadora. Cariúcha realizou a cirurgia na última sexta-feira (22) e, após o procedimento, passou por cuidados intensivos na sala de recuperação anestésica antes de ser encaminhada ao quarto. Ela já iniciou o pós-operatório, com sessões de drenagem linfática e adaptação para evitar esforços durante a recuperação.

A apresentadora está se recuperando em casa, onde adaptou a rotina para garantir seu conforto e segurança. "Botei a cama na minha sala, porque os quartos são lá em cima e eu não posso subir escadas. Eu durmo aqui e também tomo banho, porque tem um banheiro aqui embaixo," compartilhou.