Reprodução Instagram - 18.12.2024 Jacques Vanier

Jacques Vanier, de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (17) para fazer um relato emocionante em relação à própria sexualidade. Conhecido pela produção de vídeos humorísticos, o influenciador se tornou pai recentemente e declarou que se descobriu como um homem gay, mesmo já tendo se relacionado com mulheres.







"Eu escolhi compartilhar minha verdade com vocês. Ser pai me ensinou a importância de ser quem a gente é. Eu estou feliz. Obrigado por estarem comigo sempre", começou. "Eu peço até desculpas, qualquer coisa, não sei o jeito certo de falar, vou falar com meu coração. Desde sempre eu fui verdadeiro com vocês, compartilho minha rotina na roça, meus amigos, minha família".





"Tinha um ponto que eu não entendia direito e ficava esperando o momento certo. Eu tenho uma coisa do fundo do meu coração. É íntimo, pessoal, eu quero compartilhar esse lado, sobre minha sexualidade. Não sei o jeito certo de falar, mas eu já namorei mulher, mas eu descobri que eu gosto de homem", prosseguiu.





Vanier ainda pontuou que não aceitava a própria sexualidade e que, por isso, ainda não tinha vindo a público expor que gosta de homens. "Eu nunca aceitei isso, nunca me aceitei. No dia que tomei posse do que eu sou, eu continuo o mesmo Jacques, do passado", explicou.





'Continuo sendo o mesmo'

Ao longo do emocionante desabafo, o influenciador frisou aos fãs que a revelação de que era gay não mudava quem ele era. Jacques enfatizou que ainda era mesma pessoa e que continuava próximo da roça e também dos familiares.





"Eu continuo gostando da roça, continuo gostando da família, eu continuo sendo o mesmo. Eu vim assim, por algum motivo e esse motivo é amar as pessoas. Eu ser assim me fez pensar no próximo antes de mim", argumentou ele, que recebeu o apoio de fãs e de outras celebridades, como as cantoras Gabi Martins e Mari Fernandez.

Assista o vídeo na íntegra:

Eu tô tão feliz que o Jacques Vanier se assumiu gay pra todos do instagram. Que ele seja muito feliz e receba muito amor pic.twitter.com/2wvujmX3qH — Matheus (@odontinho) December 17, 2024