Reprodução TikTok - 18.12.2024 Lucas Lucco se pronuncia após vazar nudes sem querer

Lucas Lucco, de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (17) para comentar o episódio polêmico mais recente que se envolveu. Ao longo de um vídeo em que falava sobre cosméticos, o músico acabou mostrando o pênis e a bunda enquanto tomava banho.







Os vídeos viralizaram nas redes sociais e foram repercutidos pelos internautas. O cantor decidiu se pronunciar por meio de uma publicação feita no TikTok. Lucco disse que descobriu o vazamento por meio do irmão, que ligou para avisar sobre a situação.





"Cheguei aqui em casa, meu irmão me ligando, estava lá na reunião, uma reunião intensa e meu irmão me ligando. Os meninos lá no vidro, eu perguntando o que era. Aí, eu saí e eles falaram: 'Lucas, seu irmão te ligou, falou que vazou você pelado'.", começou.





Ele apagou a publicação, mas afirmou que não adiantou, tendo em vista que o vídeo tinha sido replicado por outros internautas em outras redes sociais. "Estava entrando no carro e falei assim: 'Gente, a minha ro** já está no mundo, não adianta apagar.' Apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho. Doideira, eu estava gravando, conversando com vocês, me afastei para pegar o xampu, apareceu o 'bastardo' [em referência ao pênis]. Tchau, foi mal", finalizou.

Assista o pronunciamento: