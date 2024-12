Divulgação Globo e SBT entram ao vivo juntas em homenagem a Silvio Santos





A Globo e o SBT fizeram história neste domingo (15) ao se unirem durante o "Melhores do Ano 2024" do 'Domingão com Huck' para prestar uma homenagem ao lendário apresentador Silvio Santos. A homenagem contou com a participação ao vivo de Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, filhas do fundador do SBT.

Se estivesse vivo, Silvio Santos teria completado 94 anos na última quinta-feira (12). O ícone da televisão faleceu em agosto de 2024, vítima de complicações decorrentes do H1N1.

A homenagem aconteceu entre 19h45 e 20h, com transmissão simultânea pelos dois canais. No palco, Luciano Huck entregou o troféu "Melhor dos Melhores", recebido pelas filhas do comunicador.

"Ai, que alegria, gente! Que acolhimento! Quanto amor! Quanta gente maravilhosa! Todos nós aqui, a gente tem a mesma missão, né? Que é levar alegria a milhões de brasileiros, e a gente faz parte disso. Nossa alegria está em levar alegria e sorriso para a casa dos brasileiros. É incrível estar aqui nesse palco com Luciano na Rede Globo e SBT juntas nesse momento", vibrou Patrícia.

