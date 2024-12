Reprodução Instagram - 16.12.2024 Ivete diverte web ao tentar pegar aviãozinho de Patrícia Abravanel

Na disputa pela categoria Música do Ano, Ivete Sangalo acabou perdendo o troféu para Simone Mendes. Mas essa não foi a única "perda" da cantora e compositora baiana. Durante o Melhores do Ano, exibido no "Domingão com Huck", a artista levou a pior quando tentou pegar um aviãozinho de dinheiro jogado por Patrícia Abravanel.







Na ocasião, a artista Gabz, que defende a protagonista Viola em "Mania de Você", acabou conseguindo embolsar o dinheiro. Ao ver que tinha sido passada para trás pela atriz, Ivete brincou e insinuou que bateria na atriz. Logo depois, ela deu um abraço na jovem e voltou a se sentar.





O momento repercutiu entre os espectadores. "Dias difíceis, Ivete, te entendo", ironizou um usuário do Instagram. "Se ela está assim, imagina eu que tenho um bloco dela pra pagar", se divertiu outro. "A pobre da Ivete, eu também correria atrás do dinheiro", declarou ainda uma terceira internauta.

A Gabz foi mais rápida que a Ivete no aviãozinho!!!! 🗣️🗣️🗣️🗣️ #MelhoresdoAno pic.twitter.com/DaJvzvaI9c — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 15, 2024





Por que Patrícia Abravanel estava na Globo?

A aparição da apresentadora do SBT na emissora concorrente teve um motivo especial. O pai dela, o icônico comunicador Silvio Santos, foi o grande homenageado da premiação. Por isso, a herdeira quebrou o protocolo e apareceu no canal rival. Além dela, Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio, também esteve no palco do "Domingão com Huck".