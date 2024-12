Reprodução/Instagram Gugu Liberato com os filhos





Cinco anos depois da morte trágica de Gugu Liberato , a batalha judicial que dividiu sua família e revelou detalhes íntimos de sua vida chegou ao fim. Avaliada em R$ 1,4 bilhão, a herança do apresentador foi finalmente partilhada, encerrando um impasse que se arrastava desde 2019, quando ele faleceu em um acidente doméstico nos Estados Unidos .

O testamento de Gugu destinava 75% de seu patrimônio para os filhos João Augusto , Marina e Sofia , enquanto os 25% restantes ficaram para seus cinco sobrinhos. Aparecida Liberato, irmã do apresentador, foi nomeada inventariante. No entanto, a ausência de Rose Miriam di Matteo , mãe de seus filhos, no documento deu início a uma longa disputa judicial.

Rose buscava o reconhecimento de união estável com o apresentador, o que lhe garantiria metade do patrimônio. O chef Thiago Salvático também chegou a reivindicar união estável com Gugu, mas desistiu do processo antes de qualquer decisão.

"Achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens conversando (...) a família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe, e ficou um clima ruim, né", contou João Augusto em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo.

Em agosto de 2024, Rose surpreendeu ao renunciar à ação judicial, afirmando que não precisava provar nada a ninguém sobre o relacionamento com Gugu. Com isso, a divisão do patrimônio foi realizada conforme o testamento.

"Foi muito difícil. Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas e foi muito triste para mim ver tudo aquilo saindo na mídia", desabafou João Augusto.

Aparecida Liberato, por sua vez, abriu mão de até 5% da herança a que poderia ter direito como inventariante, declarando que seu papel no processo foi motivado por amor e lealdade ao irmão.

"Eu espero que daqui pra frente a gente possa voltar a ser uma família 100% unida", finalizou João, destacando o desejo de reconstruir os laços familiares após anos de tensão e disputas públicas.