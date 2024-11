Reprodução Fábio Porchat, apresentador do 'Que História é Essa Porchat?'

O comediante Fábio Porchat teve o seu perfil no Instagram hackeado na tarde desta terça-feira (26). Aparentemente, o ator teria sido mais uma vítima de uma gangue que vem invadindo perfis de famosos para a plicação de golpes.

No perfil do apresentador, começaram a pipocar postagens com sugestões de investimentos que, aparentemente, são falsos e que prometem retorno rápido e bem acima do mercado.

Recentemente, um caso semelhante aconteceu com o ator Amaury Lorenzo, que está no ar em Volta por Cima como Chico. Sua conta no Instagram começou a fazer posts dizendo: "mesmo com toda a repercussão envolvendo nossos stories de hoje, não iremos removê-los”. Dessa maneira, os golpistas visam chamar atenção dos seguidores para os Stories.

O modus operandi dos golpistas ainda faz com que as publicações possuam comentários fechados para que os seguidores não consigam denunciar as fraudes.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta sobre os golpes relacionados a falsos investimentos. A entidade pede que seja redobrada a atenção nas ofertas de retorno rápido e acima do mercado, além das abordagens nas redes sociais e sites patrocinados.

Os alvos dos golpistas tem sido personalidades influentes da mídia, em especial os que estão em alta no momento, como influencer, atores e apresentadores.