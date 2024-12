Reprodução/Instagram Viih Tube comenta internação do filho





A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, de 24 anos, usou as redes sociais neste domingo (15) para contar pela primeira vez detalhes sobre a internação e o quadro de saúde de seu filho mais novo, Ravi, que passou 20 dias internado e recebeu alta no último sábado (14).

Em desabafo, Viih disse que está enfrentando um quadro de stress pós-traumático. "Estou vivendo um estresse pós-traumático. Faço terapia, tô passando por psicólogo e tudo, então, continuo com muita ansiedade, o que é esperado, não é anormal."

"O Ravi está ótimo, está bem em casa, amamentando bem. Mas eu ainda não estou bem, eu não consigo dormir, não consigo comer, emagreci 10kg, ainda está bem difícil, eu ainda tenho muito medo. Estou com alerta em excesso. Olho qualquer coisa. É um pouco mais assustador que o normal, mas vai passar, ainda tá dentro do esperado", continuou.

A influenciadora também comentou o diagnóstico de enterocolite. "É raro para a idade dele. É sim uma doença muito grave, eu tinha muito medo de contar o diagnóstico. Muita gente já perdeu seus filhos, principalmente prematuros."

"Tinha medo de postar e falarem [de casos em que bebês morreram por isso] e isso me assustar mais ainda. Pode virar um caso cirúrgico, causar uma perfuração, não foi o caso dele, mas tivemos muitas complicações. Ele teve todos os sinais que era grave e poderia piorar."





Ainda no vídeo, a influenciadora fez questão de reforçar que a doença de Ravi não teve relação com o parto. "Como eu sempre falei, não é o caso do Ravi. Não teve absolutamente nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação no sangue", reforçou.

Em outro momento, a ex-BBB chorou ao falar da amamentação. Devido à suspeita de que a condição tenha sido provocada por uma alergia à proteína do leite, o bebê precisou interromper a amamentação e passou a ser alimentado com uma fórmula especial livre da substância.

"Eu sinto muita falta dele no peito. Eu sinto muita falta do calorzinho dele, de ver ele mamando. (...) Eu amo amamentar e eu estava indo muito bem", disse ela, que não conteve as lágrimas.

Ravi é o segundo filho de Viih Tube, que também é mãe de Lua, de 1 ano, ambos frutos de sua relação com o ex-BBB Eliezer.

Boletim médico

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", diz a nota do hospital.

Conforme o boletim médico emitido pelo hospital, o bebê deu entrada com quadro de enterocolite, uma inflamação intestinal que causa sintomas como dor de barriga, vômitos, perda do apetite, febre, inchaço e diarréia.