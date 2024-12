Reprodução/Globo Gil do Vigor





Gil do Vigor, de 33 anos, voltou a falar sobre o seu desejo de ingressar na política. O ex-BBB e economista disse que pretende ser presidente do Brasil após concluir os seus estudos nos Estados Unidos.

"Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra", pontuou o economista durante sua participação no 'Altas Horas', da TV Globo, exibido no último sábado (14).

O ex-BBB ainda segue fazendo o PhD no país norte-americano. "Há uma transformação social e da pessoa quando ela começa a obter conhecimento. Assim que acabar meu PhD pretendo retornar [ao Brasil] e iniciar essa jornada. Respeito muito a carreira política, mas quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil", reafirmou.

Nas redes sociais, um internauta questionou: "O Gil tá achando mesmo que tem condições de ser Presidente do Brasil?". O ex-BBB fez questão de responder.

"Simmmm! Minha formação acadêmica me capacita, mas se vão votar em mim? Não sei e não importa. O que vale, é termos diversos possíveis candidatos que possam liderar e nosso povo possa escolher", declarou.

Novos projetos

Em 2025, Gil do Vigor volta ao reality show da Globo com a função de apresentador do Bate-Papo BBB ao lado de Ceci Ribeiro, exibida no Gshow e Globoplay com os eliminados do jogo. Os dois serão responsáveis por conduzir a conversa com o eliminado, ao vivo, depois das noites decisivas do reality.

Desde que deixou o ‘BBB 21’, o economista não só deu início ao PhD nos Estados Unidos como passou a apresentar quadros nos programas ‘Mais Você’ e ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’. Seu mais novo desafio na televisão é recebido com honra por ele, que destaca o diferencial da atração.

“O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade", ressalta.