Reprodução/Instagram 16.08.2022 Maitê Proença

Maitê Proença, de 66 anos, escondeu por 25 anos uma situação trágica que aconteceu na própria família: o pai da atriz matou a mãe dela. À época do crime, a artista tinha apenas 12 anos. O episódio foi mantido em sigilo por ela até que o caso foi exposto na TV em um programa de auditório.





Durante participação no podcast "Retiro O Que Eu Disse", ela comentou a fatídica perda da mãe. "Eu tinha uma história familiar que era um segredo meu. Passei 25 anos da minha carreira pública sem falar disso, porque achava que essa história não era só minha, mas também de outras pessoas", começou.





"Um dia, fui a um programa de auditório, e contaram uma parte dessa história. A partir daquele momento, a imprensa marrom ganhou liberdade para mexer naquilo. Eu virei outra pessoa. Não era mais uma menina do mundo cor de rosa, eu era uma pessoa com uma tragédia", lembrou, em referência ao programa de Faustão.





Ela conta que, para lidar com o luto, decidiu escrever um livro ficcional que foi inspirado em algumas situações que ela vivenciou. "Então resolvi tratar disso à minha maneira. Escrevi um livro de ficção com muitos elementos biográficos, que foi a forma que consegui lidar com isso. Tinham duas mulheres na história, para confundir, e ninguém saber quem era eu. O livro vendeu 150 mil cópias", detalhou.

Confira a entrevista completa: