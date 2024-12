Reprodução/Instagram Pablo Marçal no SBT





O coach e ex-candidato a prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, de 37 anos, compartilhou neste sábado (14) os bastidores da gravação de um programa no SBT. De acordo com apuração do iG Gente, Marçal é um dos possíveis nomes a assumir o comando de uma nova versão do "Casos de Família", que deve estrear em 2025.

"Primeiro dia de CLT aqui no SBT", escreveu ele ao publicar um vídeo com diversos registros do seu primeiro dia na emissora de Silvio Santos. Na ocasião, ex-candidato a prefeitura de São Paulo teria feito o teste para ser o novo apresentador da atração antes comandada por Cristina Rocha.

No vídeo, Marçal aparece chegando de helicóptero na emissora e atendendo alguns atores mirins. "Meu primeiro dia de trabalho no SBT. Olha a galerinha da novela aqui", diz ele na filmagem.

Em seguida, Marçal surge em um auditório e recebe aplausos. "Qual o nome do meu programa no SBT?", aparece ao final do vídeo.

Disputa tripla



À frente do "Fofocalizando", Cariúcha tem ganhado destaque na emissora das Abravanel e competiria pelo comando da nova versão da atração com Pablo Marçal, que perdeu a eleição para prefeitura de São Paulo neste ano, e Jojo Todynho, que já teve um programa solo no "Multishow", canal privado do Grupo Globo.

Saiba mais sobre o programa



Conhecido pelos barracos familiares, o "Casos de Família" chegou ao fim em março deste ano, época em que era apresentado pela ex-contratada do SBT Christina Rocha. A apresentadora assumiu o televisivo em 2009, após a saída de Regina Volpato, primeira titular do programa.