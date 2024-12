Reprodução Instagram - 15.12.2024 Eliana com a filha Manuela

Eliana Michaelichen, de 52 anos, se tornou assunto das redes sociais neste domingo (15). O motivo não foi relacionado à carreira da artista, mas sim por conta da vida pessoal. A loira resolveu aproveitar o dia ensolarado para se refrescar na piscina com a herdeira caçula, a pequena Manuela, de 7 anos.







O registro repercutiu entre os fãs da apresentadora, que rasgaram elogios para mãe e filha. "Lindas", comentou uma usuária do Instagram. "Que fofas", opinou uma segunda. "Um ótimo domingo para vocês, meninas", desejou uma terceira internauta. "Mamãe mais famosa do Brasil", prosseguiu um quarto. "Maravilhosas", disse ainda um quinto.





A gestação de Manuela foi delicada para Eliana. Em 2017, com 45 anos, a ex-contratada do SBT teve uma gravidez de risco que a fez ficar longe do programa que comandava na emissora fundada por Silvio Santos. Ela passou cinco meses internada e fez uma cirurgia para que não sofresse um aborto.





"Manuela foi muito desejada, cuidada. Se não fosse assim, ela não estaria aqui. Foram cinco meses de cama, já que tive complicações na gravidez. Tive descolamento de placenta, hemorragia e uma série de coisas... Precisei fazer uma cirurgia, naquele período, que se chama cerclagem, que é para o útero segurar (e suportar o peso do bebê), e para eu não perder a criança. Fiquei cinco meses no hospital", contou ela em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.