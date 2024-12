Reprodução Tatá Werneck

A Globo se pronunciou sobre as acusações de assédio moral feitas por Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck. Em uma publicação no Instagram, Muller afirmou ter enfrentado situações constrangedoras durante as seis temporadas em que trabalhou no talk show e criticou o ambiente de trabalho.

Em nota ao Notícias da TV, a emissora afirmou não ter conhecimento sobre os fatos expostos por Muller. "A Globo desconhece os fatos relatados no post", declarou a assessoria, deixando a entender que não houve registro de denúncia formal por parte do ex-assistente durante as gravações da última temporada.

Informações obtidas pela reportagem indicam que Muller não foi demitido, como chegou a ser noticiado. Assim como outros integrantes da equipe, ele trabalhava sob contrato por obra, encerrado automaticamente ao final de cada temporada. Nesse formato, todos os profissionais são desligados após as gravações, ficando disponíveis para novos projetos até que sejam convocados novamente, caso o programa continue.

Em uma postagem feita em um perfil privado no Instagram, Muller comentou sobre o período em que esteve no programa. “2024, vai e não volte nunca mais! Assim como o Lady Night e a Tatá na minha vida. Foram seis temporadas complicadas. A última foi a pior, com acusações infundadas e o desemprego no fim”, desabafou.

Ele também criticou o ambiente profissional e alegou que desentendimentos com a apresentadora eram comuns. “Todos que trabalharam no Lady saem com algum problema com ela. A equipe enfrenta situações de assédio constantemente. Tenho vergonha de ter ficado tantos anos nesse cenário”, afirmou.

Ainda na publicação, Muller destacou os impactos emocionais que teria sofrido. “Aceitei aquilo tudo e hoje pago o preço. Estou em terapia para superar os problemas e as dores causadas por tantas situações absurdas. Que venha 2025!”, concluiu.

Gabriel Muller também trabalhou com Tatá Werneck em outros projetos, como o programa Comédia MTV, exibido entre 2010 e 2011. Até o momento, a apresentadora não se pronunciou sobre as acusações.