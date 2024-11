Reprodução: Instagram Larissa Tomásia

Larissa Tomásia , conhecida pela participação no BBB 22 e em A Fazenda, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar cliques da rotina. Entre as fotos, destacaram-se imagens da influenciadora exibindo sua silhueta definida em um biquíni preto, com o abdômen sarado roubando a cena.





Ela recebeu diversos elogios dos internautas, que a chamaram de "linda", "perfeita", "maravilhosa", entre outros comentários. A ex-BBB também usou a plataforma para motivar seguidores a adotarem hábitos saudáveis, mostrando que a transformação pode ser alcançada com disciplina e orientação profissional.

“Quero incentivar você que está no processo e não quer, ou não pode, passar por uma cirurgia estética, dizendo: se esforce, busque profissionais na área para te auxiliar e acredite no processo! Vamos juntos”, concluiu.