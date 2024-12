Reprodução Lucas Lucco

Lucas Lucco desabafou sobre as questões de saúde mental que o afetam. Em conversa com a GQ, ele revelou detalhes sobre o diagnóstico de bipolaridade e explicou o motivo de gravar os momentos nos quais aparece depressivo.



"O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que hoje ainda é muito limitada", argumentou ele a respeito dos conteúdos que publica.

Ele, então, abriu o jogo sobre a condição: "Desde os meus 10 anos eu comecei a dar indícios [de transtorno bipolar]. Tem a ver com uma questão de família e genética. Mas depois que comecei a carreira, foi um gatilho".

No Tiktok, o artista publicou um vídeo desabafando com sua terapeuta. Sobre mostrar esse lado mais pessoal de sua vida, ele afirmou: "Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E você tem que acordar, trabalhar, não tem chororô".

"[...] As pessoas não sabem que o maior mau daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sangram", acrescentou ele.