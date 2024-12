Tiago Ghidotti Luan Santana se casa com Jade Magalhães em cerimônia secreta em São Paulo

Luan Santana e Jade Magalhães já possuem uma data do nascimento de Serena, primeira filha do casal. Em entrevista ao Portal Léo Dias, o cantor revelou a previsão da chegada da bebê e também contou que irá presenciar o parto .

"Acho que a data prevista é 12 de janeiro, no meio [do mês]", disse o artista. Sobre acompanhar a amada no momento especial, ele afirmou: "Cara, acho que não estou pronto [para ver o parto], mas eu quero estar lá em todos os momentos".

"Não acompanhei o parto da Sosso [Sophie, afilhada de Luan e Jade], mas fiquei ali na sala de espera, naquela tensão que a gente fica. É um momento tão mágico, é uma luz tão forte que te invade. E nem era minha filha. Então, vou estar lá", acrescentou ele.

O músico e a influenciadora já se relacionam há mais de 10 anos. Em julho deste ano, os dois expuseram ao público a grávidez de Magalhães. Dois meses depois, eles revelaram que estão à espera de uma menina. Em novembro, o casal oficializou a relação com uma cerimônia intimista.