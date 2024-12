Instagram/@ajademagalhaes Jade Magalhães, grávida de Luan Santana, encanta ao mostrar barriguinha em look fashion





Jade Magalhães encantou seus seguidores na tarde desta quarta-feira (4) ao compartilhar fotos usando um belíssimo look escolhido para aproveitar o dia.

Grávida de Serena, sua primeira filha com Luan Santana, Jade esbanjou estilo e charme com um conjunto todo branco. Na legenda, ela escreveu: “All white todos os dias!! 🤍 Tricô + alfaiataria + assimetria. Quanto mais texturas, melhor!! Look todo @lojasrenner”.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora também mostrou um vídeo gravado no espelho, destacando o conjunto de tricô composto por uma peça longa com abertura frontal e uma calça larga.





O visual deixou em evidência a barriguinha da futura mamãe, arrancando elogios dos fãs.