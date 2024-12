Reprodução Andressa Urach termina namoro com Cassiano França





Andressa Urach , de 37 anos, revelou na madrugada desta quinta-feira (12) o término de seu namoro com o ator pornô Cassiano França . A relação, que durou apenas oito dias, começou de forma intensa, incluindo alianças de compromisso e tatuagens no primeiro dia de romance.

"O namoro mais intenso e rápido que já vivi haha. Mas sou intensa, sabia que não ia durar, mas mesmo assim eu vivi", declarou Urach em uma publicação, aproveitando para desejar felicidades ao ex, aniversariante do dia. "Esta noite eu e o Cassiano terminamos... E hoje é aniversário dele! Desejo muito sucesso na tua vida. Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Feliz aniversário", completou.

Veja galeria de fotos



Este é o segundo término de Andressa em pouco tempo. Em setembro, ela encerrou um relacionamento com Lucas Matheus Ferraz, também ator pornô, com quem estava desde fevereiro. Na época, Urach apontou o ciúme como motivo principal. "Tive crises de ciúme que me faziam muito mal. Não consigo dividir o que é meu", revelou. Após a separação, a atriz afirmou que não tinha planos de se envolver novamente tão cedo, destacando a dificuldade de conciliar ciúmes com seu trabalho no mercado de conteúdo adulto.