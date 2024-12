Reprodução Globo; Instagram Diego Grossi

Conhecido pela participação no "Big Brother Brasil 2014", Diego Grossi, de 42 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (11) para fazer um desabafo após ter anunciado o rompimento do relacionamento com Franciele de Almeida. Ao longo do relato, ele chegou a revelar aos fãs que teve vício em jogo.





"Posso dizer que, de 2024, só vou levar as coisas boas. O principal é o aprendizado, bagagem, a libertação da depressão, libertação do jogo. Estou saindo desta depressão. Fiquei preso em 2024 em jogos de azar, e acabou acontecendo tudo o que aconteceu", começou.



O ex-BBB afirmou aos fãs que conseguiu largar o "vício do jogo". Além disso, ele enfatizou que não faria mais propagandas de jogos de azar nas redes sociais. "Graças a Deus, a mim e as pessoas que me ajudaram, larguei o vício do jogo. Não jogo mais e não faço mais propaganda de jogo. Está tudo na mão Dele agora", argumentou.

Assista:

Diego Grossi faz reflexão sobre 2024 após separação de Franciele pic.twitter.com/evmnuJ0SkN — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) December 12, 2024





Término

Diego Grossi voltou aos holofotes após o anúncio da separação de Franciele Almeida. O casal iniciou o romance enquanto estavam confinados na décima quarta edição do reality global, vencida por Vanessa Mesquita. Após saírem do reality, se casaram em 2015. O término foi oficializado na última quarta-feira (11), com uma entrevista da ex-BBB ao "EXTRA".





"Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda-volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, e no meu trabalho", pontuou Franciele ao veículo.





Antes deste recente término, os ex-BBBs passaram por uma crise no relacionamento em 2022, chegando a ficar alguns meses separados; no entanto, reataram no mesmo ano. Da relação formada após o "BBB 14", eles tiveram Enrico, que tem apenas quatro anos de idade.

Diego e Franciele começaram a namorar no "BBB 14" Reprodução Instagram - 12.12.2024 Diego e Franciele se casaram em 2015 Reprodução Instagram - 12.12.2024 Diego e Franciele são pais de Enrico Reprodução Instagram - 12.12.2024 Filho único do casal, Enrico tem quatro anos Reprodução Instagram - 12.12.2024