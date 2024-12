Reprodução/Instagram Franciele, Enrico e Diego Grossi





Franciele e Diego Grossi anunciaram o fim do relacionamento, marcando o encerramento de uma história que começou no "BBB 14" , onde o casal ficou conhecido pelo apelido "Frango" (uma junção de seus nomes). Após um ano de romance fora do reality, eles se casaram e tiveram um filho, Enrico , hoje com 4 anos.

Em entrevista ao EXTRA , Franciele desabafou sobre a decisão difícil: "Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, com filho, cachorro, uma vida construída. Mas, após muitas tentativas, objetivos e atitudes, decidi que seria o melhor para todos."

Ela também comentou sobre a reação dos fãs do casal: "Sempre fomos muito sinceros com nosso público. Eles ficam tristes, claro, mas torcem pelo nosso sucesso e nos apoiam no que for melhor para nós."

Não é a primeira vez que o casal enfrenta turbulências. Em 2022, anunciaram um término, mas reataram meses depois. Desta vez, porém, estão separados há cerca de dois meses e têm procurado manter a convivência de forma harmoniosa, principalmente pelo bem do filho:

"Agora estamos conseguindo lidar de forma mais amigável e buscando o melhor para o nosso filho. Diego tem pego ele aos fins de semana, já que durante a semana ele fica comigo."

Franciele revelou também como tem reorganizado sua vida:

"Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda-volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, e no meu trabalho."