Reprodução: Instagram Competições acontecerão no próximo sábado (14) e domingo (15)

Após viralizar um concurso dos sósias de Selton Mello , chegou a vez de Fernanda Torres . A atriz de Ainda Estou Aqui vai ser homenageada com a competição no próximo sábado (14) e domingo (15) .



O Espaço Cultural Cozinha da Lapa vai sediar o "Primeiro concurso de sósias da Fernanda Torres" às 20:00 no dia 14. Aqueles que quiserem participar da brincadeira, poderão mostrar se são parecidos com a artista ou com suas personagens mais famosas. A premiação dará cinco cervejas e uma porção de bolinha de queijo com geleia de pimenta.

Já no dia 15, o Estação Net Botafogo fará, assim como ocorreu com Selton Mello, seu concurso de sósias para a artista às 15h, no saguão do cinema (Rua Voluntários da Pátria 35, Botafogo).

"Preparem-se para encarnar a estrela de 'Inocência', 'O que é isso, companheiro?', 'Jogo de Cena', 'Terra Estrangeira', e com mais destaque, o sucesso de crítica e de público 'Ainda Estou Aqui'", diz uma parte do anúncio. A competição tem como prêmio uma Palma de Ouro de Melhor Atriz, um Oscar e ingressos de cortesia para a programação de filmes do local.