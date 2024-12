Reprodução/Instagram Selton Mello





Neste domingo (1º), a Estação Net Rio , em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, recebe o inusitado concurso de sósias do ator Selton Mello . O evento, que promete ser uma grande atração para artistas e fãs, busca eleger o homem mais parecido com o protagonista do filme "Ainda estou aqui" .

A disputa começa às 15h, no saguão do cinema, e convida os participantes a se prepararem com bigodes e vozes aveludadas em uma divertida homenagem ao ator de 51 anos.

O concurso, que rapidamente conquistou as redes sociais, atraiu até o ator Alexandre Nero , que fez questão de confirmar sua inscrição e declarar seu apoio: "Tem a minha torcida" .

Selton, com seu característico bom humor, também entrou na brincadeira e brincou dizendo que gostaria de participar apenas para conquistar o terceiro lugar, fazendo uma referência a um famoso boato sobre Charlie Chaplin , que supostamente teria ficado em terceiro em um concurso de sósias (história que o próprio Chaplin negou).

A interação nas redes sociais também foi intensa, com nomes como Hugo Bonemer, Evaristo Costa, Fafá de Belém e Fernanda Paes Leme participando da diversão. A expectativa é que o evento seja um grande sucesso, com uma competição descontraída entre amigos e colegas de profissão.