Reprodução Instagram - 10.12.2024 Marcos Palmeira com a filha Júlia

Marcos Palmeira, de 61 anos, surpreendeu o público ao surgir em um clique raríssimo com a filha, a jovem Julia, de 17. Isso porque o ator não costuma compartilhar muitos registros ao lado da herdeira, fruto do antigo relacionamento do artista com a diretora de novelas Amora Mautner, de 49.







Na ocasião, o galã global levava a adolescente para assistir a um jogo de futebol. "Ele ainda me leva no futebol", escreveu Júlia, como legenda da foto publicada nos stories do Instagram. A publicação foi repostada pelos fãs do artista em outras plataformas, como o X, antigo Twitter.





Antigo casamento

Palmeira e Mautner ficaram juntos entre os anos de 2005 e 2012. Júlia foi a única filha do casal. Enquanto Marcos, recém-visto como o protagonista José Inocêncio, do remake de "Renascer", ficou conhecido pela atuação em frente às câmeras, Amora se destacou pelo exato oposto.

Carreira de Amora Mautner

A profissional coleciona sucessos como diretora de telenovelas da Rede Globo. "Verdades Secretas 2", "A Regra do Jogo", "Avenida Brasil", "A Dona do Pedaço" e "Elas por Elas" são algumas das narrativas em que trabalhou. Agora, ela se prepara para dirigir "Êta Mundo Melhor", sequência de "Êta Mundo Bom", de Walcyr Carrasco. A continuação irá ao ar em 2025.