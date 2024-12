Foto: Reprodução / Instagram / @ludmilla Ludmilla

O "Numanice", show de Ludmilla que ocorreu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no último sábado (7), apresentou irregularidades que feriram o direito do consumidor. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), e o Procon do Estado do Rio de Janeiro (PROCON-RJ), autuaram a empresa que organizou o evento, a "We Make Agency".





Isso porque as entidades encontraram irregularidades durante a realização do show. Ausências de ponto de água para higienizar as mãos em locais para preparo de comidas, assim como a falta de rampa de acessos para PcDs (Pessoas com Deficiência), são alguns casos identificados.





Além disso, as instituições afirmam que o show não contou com filas preferenciais na entrada do evento e declararam ainda que algumas saídas de emergência não continham sinalizações visíveis para os espectadores.Em comunicado enviado ao iG, Gutemberg Fonseca, secretário da SEDCON, ressalta a necessidade de que "as leis consumeristas sejam respeitadas".





"Em cada dia de show, muitos ingressos são postos à venda, mas é extremamente necessário que as leis consumeristas sejam respeitadas, visando o bem-estar, saúde e vida do consumidor, conforme determina o CDC. Nenhum desrespeito à legislação consumerista será tolerado e estaremos sempre vigilantes para coibir qualquer abuso", afirmou.