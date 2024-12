Reprodução/Instagram Jade Picon

Jade Picon, de 23 anos, se tornou assunto nas redes sociais após ter participado do "Altas Horas", atração exibida aos sábados na Globo, sob o comando do apresentador Serginho Groisman. Na ocasião, a artista deu uma resposta inusitada ao ser questionada sobre maternidade.







"As pessoas me perguntam e não sei muito responder. A vontade de gerar uma vida vai estar atrelada a conhecer alguém que me desperte essa vontade. É uma grande responsabilidade colocar alguém nesse mundo e não penso nisso com 23 anos, não. Daqui a dez anos me faz essa pergunta", disse a loira.





O momento repercutiu entre os fãs da influenciadora, que esteve no elenco do "Big Brother Brasil 2022", temporada vencida pelo ator Arthur Aguiar. "Eu não vejo homens sendo perguntado se querem ser pai", escreveu uma internauta no Instagram. "A garota tem 23 anos , tem que aproveitar a vida e dá muito beijo na boca. Filho, se ela quiser, é pra outra fase da vida", acrescentou uma segunda.

Após "Travessia", novo trabalho

Conhecida por ter interpretado Chiara em "Travessia", novela de Gloria Perez exibida na Globo em 2022, Jade Picon continua se dedicando às artes cênicas. Agora, ela se despede das novelas e começa a gravar seu primeiro longa-metragem, “Cinco Júlias”, que ainda não teve a data de estreia divulgada.