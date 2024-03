Reprodução Instagram - 6.3.2024 Público criticou o cancelamento dos shows sem aviso prévio

O "Navio Numanice", evento idealizado pela cantora Ludmilla, foi um sucesso de vendas, mas decepcionou grande parte dos espectadores que estão em alto mar para acompanhar os artistas que deveriam ter se apresentado. Isso porque, na madrugada desta quarta-feira (5), os shows de Filipe Ret e Belo foram adiados.







A organização do evento publicou um comunicado nas redes sociais, explicando que devido à forte chuva as apresentações precisaram ser alteradas. A revolta se deu pelo aviso ter sido feito somente às 4h, já que o público passou a noite toda esperando o show dos artistas.





"Devido às chuvas dessa noite e pela segurança de todos, os shows de Belo e Filipe Ret serão remanejados para os próximos dias", diz trecho do comunicado. Nos comentários da publicação, os espectadores criticaram a "falta de organização" do evento.





"O roteiro do navio não ia seguir por lugares que não tivesse previsão de chuva ? Mal calculado isso", reclamou uma usuária do Instagram. "Falta de organização absurda", declarou outro. "Total descaso. Ficamos horas esperando um comunicado de vocês e nada. Comunicam 4hrs da manhã que os shows (que estavam programados para acontecer as 23hrs e 1hr) irão ser adiados. Enfim, o ano inteiro pagando para uma experiência dessa", argumentou ainda uma terceira.

