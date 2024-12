Reprodução Instagram - 9.12.2024 Carol Castro

Carol Castro, de 40 anos, usou as redes sociais no último domingo (8) para compartilhar um clique com os fãs e seguidores que a acompanham na web. De folga das gravações de "Garota do Momento", atual novela das seis da Rede Globo, ela mostrou o abdômen trincado enquanto renovava o bronzeado.







"Domingão de muito calor. Aproveitei para renovar as energias, para encarar lindamente a semana intensa que vem por aí! Bom final de domingo para nós", escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. O registro colecionou mais de onze mil curtidas.





Na ocasião, a atriz resolveu apostar em um biquíni de oncinha. Internautas elogiaram a definição muscular dela. "Lindíssima", declarou um. "Musa para sempre", prosseguiu outra. "Maravilhosa", destacou um terceiro. "Perfeita", continuou um quarto. "Gata linda", finalizou ainda uma quinta seguidora.





"Garota do Momento"

De volta à Globo, Carol Castro defende uma das principais personagens do novo folhetim das seis de Alessandra Poggi. Trata-se de Clarice, mãe de Beatriz (Duda Santos), a protagonista. Na trama, a personagem de Castro perde a memória após um acidente e ganha um "passado" fabricado pelos vilões da novela: Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fabio Assunção).