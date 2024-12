Reprodução Record TV Vanessa em "A Fazenda 16"

Vanessa Carvalho, peoa de "A Fazenda 16", se consagrou como campeã da Prova de Fogo, realizada no último domingo (8). Já os participantes Sacha Bali, Luana Targino, Guilherme Vieira e Flor Fernandez não tiveram a mesma sorte e acabaram indo para a baia do reality rural.





A prova não foi exibida ainda. Isso porque a Record só mostrará a competição na íntegra nesta segunda-feira (9), durante a edição comandada por Adriane Galisteu. Já os poderes arrematados por Vanessa só serão descobertos pelos peões na terça-feira (10), quando ocorre a formação da roça.





Escolhido mediante votação popular, um dos poderes é: "Você deve escolher entre imunidade ou um prêmio de R$ 20 mil". Já a outra regalia ainda não foi revelada. Vanessa deverá escolher um dos poderes para si própria e entregar o outro para um aliado, caso seja algo bom, ou para um adversário, caso seja uma consequência negativa.





Provável rumo da roça

Figurinha carimbada nas berlindas de "A Fazenda 16", o participante Sacha Bali deve estar no elenco da próxima roça do programa. Isso porque o atual fazendeiro, o personal trainer Gilson de Oliveira, declarou que o ator está entre as opções de voto dele.