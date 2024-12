Foto: Luminascer Arthur Aguiar e Gabriel

Arthur Aguiar comemorou os 10 meses de Gabriel , seu filho, com referência à Rebelde . O ator interpretou um dos protagonistas da trama, Diego, entre os anos de 2011 e 2012. No último domingo (08), ele publicou um carrossel de fotos com a novela como o tema da celebração.

"Mais de 10 anos depois o "Diego Maldonado" tá de volta e dessa vez com a sua família para comemorar os 10 meses de seu príncipe lindo", escreveu ele em homenagem ao bebê que tem com a influenciadora Jheny Santucci.

Nos registros, além de aparecer com a esposa, ele também posou para fotos com os filhos. Sophia, fruto do relacionamento do ex-BBB com Maíra Cardi, também estava presente na comemoração. Nos comentários da publicação, os internautas vibraram com a referência à obra que tornou o artista famoso.

"Adorei! Esse tema não podia faltar! Amo esses rebeldes! Mini Diego lindo!", aclamou um internauta. "Que lindos! Amei demais a temática do mêsversário", acrescentou um segundo. "Uma vez Rebelde, para sempre Rebelde", enalteceu um terceiro.

Festa de Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci Foto: Luminascer Arthur Aguiar, Jheny Santucci, Sophia e Gabriel Foto: Luminascer Arthur e Gabriel Foto: Luminascer Gabriel Foto: Luminascer