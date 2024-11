Reprodução Além de "Ainda Estou Aqui", relembre 5 filmes marcantes de Fernanda Torres

O esperado filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, chegou aos cinemas nesta quinta-feira (7). A trama conta a história de Eunice Paiva, que tem a vida transformada durante a ditadura militar após o marido ser capturado pelo regime. A protagonista é interpretada por Fernanda Torres, que está sendo cotada para receber uma indicação histórica ao Oscar de Melhor Atriz.

O longa é inspirado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva e do político Rubens Paiva, e tem como cenário o Rio de Janeiro da década de 1970. "Ainda Estou Aqui" mostra como a protagonista passou de dona de casa a uma figura importante na defesa dos direitos humanos no Brasil. O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para ser o representante do país no Oscar 2025. A indicação, no entanto, é oficializada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), dos Estados Unidos.

Nesse trabalho, Fernanda Torres tem recebido um dos maiores prestígios da carreira, porque há a possibilidade de ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. A possível indicação histórica marca o retorno de uma atriz brasileira ao prêmio tão disputado. A última representante brasileira na categoria foi Fernanda Montenegro, mãe da atriz, indicada pela atuação em "Central do Brasil", em 1999.

Enquanto a indicação permeia o mundo das expectativas, o iG Gente selecionou cinco filmes para prestigiar a atuação de Fernanda Torres. Confira abaixo:

Eu Sei que Vou Te Amar (1986)



Eu Sei Que Vou Te Amar





Sinopse: Um jovem casal que se uniu quando ainda eram jovens tem um filho e se separam após dois anos. Após estarem separados por três meses, eles marcam de se reencontrar e decidem, durante duas horas, realizar um jogo da verdade sobre tudo o que já lhes aconteceu ao longo da vida, numa espécie de psicanálise filmada. Trata-se de uma filmagem do que seria um filme sobre o amor.

Dirigido por Arnaldo Jabor, esse filme consagrou Fernanda Torres, rendendo-lhe a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Ela interpreta uma mulher em crise amorosa, em um relacionamento intenso e cheio de conflitos.

O Que é Isso, Companheiro? (1997)

O Que é Isso, Companheiro?

Sinopse: O jornalista Fernando e seu amigo César abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60, após a publicação do AI-5. Os dois se alistam em um grupo guerrilheiro de esquerda e, em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Dirigido por Bruno Barreto, a obra é um drama baseado na história real do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick durante a ditadura militar brasileira. Fernanda interpreta uma militante política, e o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Casa de Areia (2005)

Casa de Areia

Sinopse: A saga de Áurea (Fernanda Torres) começa em 1910, quando, em busca de um sonho que nunca lhe pertenceu, ela chega em caravana a um enorme labirinto de areia no Maranhão, Norte do Brasil. À procura de terras que o marido, Vasco (Ruy Guerra), acredita serem prósperas, ela se vê condenada à vida num lugar inóspito, tendo como única companhia feminina sua mãe, Dona Maria (Fernanda Montenegro). Grávida e inconformada com o destino, a mulher faz de tudo para encontrar uma saída. Mas o tempo vai pouco a pouco transformando essa história embalada por profundos sentimentos, que vão do desespero à plenitude.

Um dos filmes mais aclamados de sua carreira, dirigido por Andrucha Waddington, conta a história de uma mãe e filha, interpretadas por Fernanda Torres e sua própria mãe, Fernanda Montenegro, que enfrentam os desafios de viver em um local isolado.

A Marvada Carne (1985)

A Marvada Carne

Sinopse: Nhô Quim perambula com seu cachorro pelo interior paulista sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula, que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Para fisgar Quim, ela o engana dizendo que seu pai, Nhô Totó, possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, Quim deve cumprir uma série de provas.

Dirigido por André Klotzel, o longa é uma comédia leve e bem-humorada que retrata a vida no campo. Fernanda interpreta Carula, uma jovem em busca de amor e realizações. A obra é considerada um clássico do cinema nacional dos anos 80.

Saneamento Básico, o Filme (2007)

Saneamento Básico, o Filme

Sinopse: em uma pequena vila de descendentes de colonos italianos na serra gaúcha, a construção de uma fossa para o tratamento do esgoto é uma emergência antiga e sempre ignorada pelas autoridades. Uma comissão resolve pleitear a obra através dos recursos da subprefeitura. No entanto, são informados de que não há verba para saneamento básico, mas que sobra para a produção de um vídeo. O grupo resolve então fazer um vídeo sobre o saneamento básico. Mas o que ninguém esperava é que o grupo amador se envolveria tanto nessa produção que ganha até prêmio na cidade, e que a obra... bem, viraria ator coadjuvante.

A obra dirigida por Jorge Furtado é uma comédia que acompanha Marina (Fernanda Torres) e seus vizinhos em uma pequena cidade sem saneamento básico. O filme é uma crítica bem-humorada à burocracia e ao uso de recursos públicos no Brasil.