Reprodução: Instagram Fernanda Torres visitou túmulo de Eunice Paiva

Fernanda Torres dividiu com os fãs um registro de uma homenagem que realizou para Eunice Paiva , a quem ela interpreta no filme Ainda Estou Aqui . Nesta segunda-feira (25), a atriz compartilhou uma foto após o fim das gravações do longa-metragem.



"Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu ela na legenda da publicação.

Nas fotos compartilhadas, Torres visitou o túmulo da matriarca da família Paiva. Na lápide de Eunice, há a seguinte frase: "Exemplo para a família e para a democracia brasileira". Nos comentários da publicação, os internautas se emocionaram com a homenagem.

"Admirável o seu respeito ao representá-la e ao falar sobre o filme. Aliás o cuidado de todos os envolvidos em Ainda Estou Aqui. Eunice Paiva presente!", escreveu um usuário. "Me emocionei. Fernanda, te amo. Eunice, você sempre será eterna", acrescentou um segundo. "Que foto impactante", reconheceu uma terceira.