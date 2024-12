Reprodução: Instagram Daniela Abravanel Beyruti e Raul Gil

Daniela Beyruti comentou sobre a saída de Raul Gil do SBT . Na última sexta-feira (06), o apresentador foi demitido da emissora após 14 anos de trabalho no "Programa Raul Gil" e a filha de Silvio Santos publicou uma mensagem ao artista.

"Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história", expressou ela nas redes sociais. Além da atração que passava aos sábados, o Chega Mais, programa de variedades, também foi descontinuado.

"A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história", afirmou a CEO do SBT ao citar os apresentadores.

Despedida de Raul Gil

O próprio artista comentou a respeito de sua saída do canal em um vídeo publicado. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar", disse ele.

