Reprodução/Instagram Andressa Urach

Nos últimos dias, Andressa Urach tem sido protagonista de uma série de eventos polêmicos que chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais. Em um período de apenas três semanas, a ex-modelo passou por várias mudanças na vida pessoal e amorosa, que geraram discussões e causaram grande repercussão na mídia.

Tudo começou com a decisão de Andressa de gravar um vídeo adulto com um cadeirante, gesto que foi amplamente comentado, seguido de uma declaração surpreendente em que afirmou que "pegaria a Janja", esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Logo em seguida, Urach revelou que estava namorando uma mulher, o que deixou muitos dos fãs surpresos. No entanto, o relacionamento teve um fim rápido, de menos de um mês, com a modelo anunciando o término logo em seguida.

A situação ficou ainda mais controversa quando Andressa, que havia anunciado que o próprio pai passará a criar também conteúdos adultos, começou um novo namoro. E, para surpreender ainda mais, fez uma tatuagem com o novo parceiro já no primeiro dia de relacionamento. A intensidade das atitudes chamou a atenção nas redes sociais, mas não parou por aí.





Em meio a todas essas mudanças, a ex-namorada de Andressa, Mari Ávila , usou as redes sociais para desabafar, revelando que havia sido traída. Em lágrimas, ela contou que, apesar de ter investido no relacionamento e ter feito alianças de compromisso que custaram cerca de R$ 20 mil, foi supostamente "ridicularizada" pela atitude de Andressa. Mari afirmou que soubera do término pela internet e expressou o que sentia, dizendo que não queria mais ninguém em sua vida após a decepção.

"Fui traída e não é justo. Eu tentei dar o meu melhor para ela e recebi isso em troca. Eu não sou mais a mesma depois disso", desabafou Mari. A produtora de conteúdo também detalhou a decepção de ter ficado sabendo do novo namoro de Andressa pelas redes sociais. "Eu a apoiei o tempo todo, e ela não teve o mínimo de respeito", concluiu, mostrando as alianças e dizendo que não as usaria mais.

Em resposta, Andressa não ficou quieta. Ela aproveitou para confirmar o namoro com o rapaz Cassiano França. Urach pediu desculpas e afirmou que a relação aberta que tinha com Ávilla previa avisos mútuos, mas a intensidade dos acontecimentos impediu que ela a informasse sobre o novo relacionamento. Apesar disso, Urach elogiou Mari, destacando que a relação foi uma experiência única e desejando que ela encontre alguém que a valorize como merece.

Reprodução Instagram - 2.12.2024 Andressa Urach e Clara Ísis





Reprodução/Instagram Andressa Urach