Gabi Melim, de 30 anos, surpreendeu o público ao revelar que tinha sido diagnosticada com paralisia de Bell. A cantora, que fazia parte de um trio musical junto com os irmãos, Diogo e Rodrigo, atribuiu o surgimento da condição em decorrência da "ansiedade".





"Fui diagnosticada com paralisia de Bell, por conta de ansiedade. O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial", contou no último domingo (1º), por meio das redes sociais.





O que é?

Caracterizada pelo enfraquecimento e pela paralisação dos músculos do rosto, a paralisia de Bell pode ser causada por diabete mellitus, AVC (Acidente Vascular Cerebral), otites de ouvido, entre outras doenças infecciosas. Em alguns casos, o indivíduo pode desenvolver a condição após cirurgias ou traumas e fraturas. Além de Gabi Melim, outras celebridades já enfrentaram esta paralisia.

Fernanda Gentil

Reprodução Instagram - 21.08.2023 Fernanda Gentil





Conhecida pela atuação em programas da Rede Globo, a jornalista lidou com a condição em fevereiro deste ano. À época, ela tinha ido encontrar o filho no aeroporto e, ao cumprimentá-lo, percebeu que a boca estava dormente e buscou ajuda médica.

Angelina Jolie

Ansa Angelina Jolie





Figurinha carimbada na indústria cinematográfica de Hollywood, a atriz Angelina Jolie atribuiu o surgimento da paralisia de Bell a questões emocionais. “Meu corpo reage fortemente ao estresse. Meu açúcar no sangue sobe e desce. De repente, tive paralisia de Bell seis meses antes do meu divórcio", contou, em entrevista ao Wall Street Journal.





Gustavo Tubarão

Reprodução Instagram Gustavo Tubarão em foto nas redes sociais





O influenciador, que produz conteúdos humorísticos nas redes sociais, veio a público em 2022 para revelar o diagnóstico e anunciar aos fãs que trataria a paralisia. “Senti minha boca esquisita, olhei no espelho e minha cara estava torta. Meu lado direito está paralisado”, declarou, por meio de uma postagem no Instagram.

George Clooney

Divulgação George Clooney no filme "Good Night, and Good Luck" (2005)





Visto nas telonas em "Lobos", longa-metragem que estreou nos cinemas em setembro deste ano, o ator de 63 anos sofreu com a paralisia de Bell na adolescência. Ele relembrou a condição durante participação no programa de talk show de Jimmy Kimmel.





"Agora, espera! Quero falar uma coisa! Porque você vai rir, vai fazer piada! Eu tinha paralisia de Bell nessa época, metade do meu rosto estava paralisado", explicou.