Alex Atala desabafou sobre um momento difícil que passou em 2023: o chef de cozinha foi diagnosticado com um câncer na região do olho . Em conversa com a revista GQ, o chef de cozinha entrou em detalhes de como lidou com a doença e atualizou seu estado médico.

“Passei por uma cirurgia de sete horas no ano passado, perdi dois terços da pálpebra. Mas estou zerado”, celebrou. Após o susto, ele resolveu diminuir o ritmo profissional e priorizar outros momentos.

"As pessoas têm muitos problemas até ter um problema só. É legal dar aula em Harvard? É, mas se precisar sacrificar minha família ou minha equipe, nunca”, explicou Atala. Além disso, o profissional também deu sua opinião a respeito de como vê a gratidão.

"A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos", refletiu. Com o restaurante D.O.M, o cozinheiro tem duas estrelas Michelin.