Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o jogo nesta quinta-feira (5) sobre sua relação com ex-marido, o cantor de pagode Belo, explicando como foi o início da relação do ex-casal.



Em uma entrevista ao podcast Podshape , da influenciadora Juju Salimeni e o noivo Diogo Basaglia, a musa fitness afirma: "Quando a gente começou a namorar, ele veio morar comigo num apartamento que eu tinha no Rio, que era minúsculo. Aí, depois, a gente foi para a casa que ele tinha antes, com a Viviane, até porque ele precisava viver lá, já que ainda estava em regime semiaberto. Depois que ele ficou livre, a gente foi morar de aluguel em vários apartamentos minúsculos. Aí, finalmente, realizamos o sonho de comprar a nossa casa".

Gracyanne diz que recebeu muito hate por ser considerada como o pivô da separação entre Viviane Araújo e Belo. A musa fitness e o cantor iniciaram uma relação logo após o fim do noivado entre o pagodeiro e a ex-A Fazenda, em 2007.

"Os dois, tanto o Belo quanto a Viviane, estavam em uma situação conveniente para ambos. Quando comecei a namorar o Belo, ele já estava com outra pessoa, e tanto a Viviane quanto o Belo sabiam disso. Nenhum dos dois nunca expôs essa situação, e eu fiquei quieta porque não queria me meter em um relacionamento que não era meu", explica.

Segundo Gracyanne, ela descobriu que Belo estava com outra mulher enquanto ainda se relacionava com Viviane e, posteriormente, quando começou a se relacionar com a musa: "Eu soube que ele estava com outra pessoa porque, quando comecei a namorar com ele, o Belo ainda estava com essa menina. Ela foi na minha casa e disse: 'Não, eu estou com ele'. Então, ele estava com a Viviane, com essa menina, e depois, quando começou a ficar comigo, ainda estava com ela. Nenhum dos dois falou sobre isso, e me colocaram nessa situação, talvez porque eu era conhecida, o que facilitava para o Belo estar comigo, pois isso gerava engajamento."

Ela explica que, no entanto, sente arrependimento pela situação e que percebe que errou em alguns momentos. Já sobre sua traição contra Belo, ela explica: "Nós estávamos separados, porém, casados no papel, mas morando juntos. Estávamos passando por um período de oito meses em que queríamos nos separar. Embora fossemos muito amigos e houvesse amor, não conseguíamos nos entender. E aí, quando falei sobre o apartamento, que nos obrigava a conviver e conversar, o que nos afastou foi isso: muito trabalho, cada um indo para um lado, e o lance da grana, cada um fazendo dinheiro para lá e para cá. Isso meio que cega um pouco…”

Gracyanne, no entanto, garante que nunca houve uma falta de amor no ex-casal: "Nunca foi falta de amor, foi falta de comunicação e de tempo. A gente não se encontrava mais, e isso acabou reverberando nos nossos familiares. Eu acho que o que temos de mais valioso é o tempo que dedicamos, não é só o amor. A gente passou por esse processo, se afastou muito, mas nenhum dos dois tinha coragem de dizer que ia sair de casa. Ficamos protelando, e dentro de casa não conversamos. Eu fiquei com outra pessoa, ele também ficou com outra pessoa, e os dois sabiam disso. A gente conversou sobre a separação, estávamos separados, mas nenhum dos dois tinha coragem de assinar o divórcio e de sair de casa”.