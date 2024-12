Reprodução Globo/ Instagram Selton Mello e Ana Castela

Muito se engana quem pensa que o "TikTok Awards" se restringe aos criadores de conteúdo com dancinhas do momento. Atores, cantores e até professores compõe estão presentes nas indicações para a quarta edição do evento, que ocorrerá no dia 17 de dezembro, às 20h, em São Paulo.





Nesta quarta-feira (4), a plataforma divulgou a lista dos finalistas da premiação, que será dividida em 10 categorias. Os responsáveis pela cerimônia serão Angelica e Fabão, que apresentam o evento. Já Duh Marinho, Leuriscleia e Zabela assumem a transmissão ao vivo.





Dessa vez, internautas anônimos não poderão participar do evento, como ocorreu na edição de 2023. Neste ano, apenas convidados da classe artística e a imprensa participam do "TikTok Awards". Do ator Selton Mello, de "Ainda Estou Aqui", à Ana Castela, a boiadeira, confira os finalistas:

TikTok Me Fez Ouvir (Hit do Ano)

Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo

Nosso Primeiro Beijo – Ao Vivo (Gloria Groove)

RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)

Só Fé (Grelo)

THE BOX MEDLEY FUNK 2 (THE BOX & MC Brinquedo & MC Cebezinho & MC Tuto & MC Laranjinha)



Aprenda No TikTok (Quem sabe, compartilha)

Debora Aladim

Gis com giz

Igor Bucioli

Mari Krüger

Pedro Loos

Vídeo do Ano (Selo TikTok de Qualidade)

Arthur Paek

Camila Pudim

Lucas Rangel

Nina Baiocchi

Pkllipe



Criador do Ano (O mais-mais de 2024)



Arthur Paek

Bomtalvão

Camila Pudim

Eloá Almeida

Stenio Girardelli (Laactea)

Estrela do Ano (Brilhou também no TikTok)

Ana Castela

Luan Pereira

Luciano Huck

Selton Mello

Viih Tube



TikTok Moda E Beleza (Quem criou tendência)

Adam Mitch

Iara Sannyy

Lisa Barcelox

Mirella Qualha

Rafael Santos

TikTok Receita

Arthur Paek

Betto Auge

Cheff Otto

Mah Marangoni

Mustache

TikTok Me Fez Assistir (Vale o spoiler)

Alicia Righi

Arthur Viana

Chrystian Lemos

Gabi Marques

Matheus (Loading Séries)



TikTok Esportes (Medalha de ouro em conteúdo)