Reprodução Instagram - 5.12.2024 Alane Dias e Hadson Nery

Uma nova edição do "BBB" está prestes a estrear na Globo e os ânimos de ex-participantes de competições anteriores estão aflorados. Dessa vez, Alane Dias, sister da última temporada do programa, se envolveu em uma polêmica discussão com o também ex-BBB Hadson Nery.





O que aconteceu?

Tudo começou com Hadson. Durante participação no "Chá de Canela Podcast", o ex-jogador de futebol acusou Alane, que é atriz, de ter criado um personagem durante o período em que esteve confinada na casa mais vigiada do Brasil. O produtor de conteúdo adulto ainda afirmou não ter torcido pela paraense.





"Não torci para ela. As coisas que ela fez lá dentro eu não podia compactuar. Ela criou um personagem. Ela é atriz. Mas eu não tenho nada contra ela", disse ele, que participou da vigésima edição do "Big Brother Brasil", vencida pela médica Thelma Assis.

Assista:





Sister responde

Após a repercussão do caso, Alane veio a público se defender, afirmar que também não torceu para o ex-BBB e rebater as insinuações levantadas por ele. Hadson declarou que, no "BBB 20", os competidores foram proibidos de falar sobre a própria cultura, algo que Alane fez ao exaltar o Pará.





"Não é porque na sua edição não podia levar objetos que representassem a sua cultura que você não poderia falar dela. Não existe nenhuma regra no programa que proíba alguém de se expressar ou manifestar a sua fé. Você não falou porque não quis. Não use a minha profissão de atriz num tom de ofensa ao meu caráter. Eu nunca citei seu nome, apesar de claramente também não ter torcido por você", rebateu a paraense.