Sofia Duarte Giovanna Pitel

Giovanna Pitel, de 25 anos, conseguiu mais uma oportunidade de trabalho na Rede Globo, emissora na qual passou a trabalhar após a participação no "Big Brother Brasil 2024", edição vencida pelo baiano Davi Brito. A alagoana voltara a comandar uma atração na TV.





Segundo o "F5", a ex-BBB foi contratada como uma das apresentadoras do Mesacast, que discutirá os principais assuntos do "Big Brother Brasil 2025", que comemora os 60 anos do canal. Ed Gama e Vitor DiCastro dividirão o comando da atração com ela.





"Estar do outro lado vai ser incrível. As pessoas costumavam dizer que eu comentava muito sobre o programa estando lá dentro. Não é engraçado agora fazer parte do time de apresentadores aqui fora? Ainda estou em êxtase com essa notícia, mas tenho certeza de que vai ser um programa incrível", declarou em entrevista à coluna "Outro Canal".



Vale lembrar que esta não é a primeira experiência da ex-BBB como apresentadora. Após deixar o "BBB 24", ela comandou o "Na Cama com Pitanda", no Multishow. O programa, comandado por ela e Fernanda Bande, recebia famosos em uma cama, em referência ao quarto em que as ex-sisters confabulavam votos durante o confinamento.