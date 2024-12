Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry falou, pela primeira vez, sobre os rumores de um possível termino com Meghan Markle . Na última quarta-feira (04), o Duque de Sussex participou de um evento do The New York Times e conversou com o colunista Andrew Ross Sorkin a respeito do assunto polêmico.



O filho de Charles classificou os comentários sobre seu casamento como algo que "definitivamente não é uma coisa boa". Além disso, ele ironizou os rumores que soube sobre a sua relação com a ex-atriz.

"Aparentemente, compramos ou mudamos de casa 10, 12 vezes. Aparentemente, nos divorciamos talvez 10, 12 vezes também. Então é tipo, o quê?”, brincou. O caçula da Princesa Diana, então, direcionou a sua crítica aos haters.

"É difícil acompanhar, mas é por isso que você meio que ignora. As pessoas das quais mais sinto pena são os trolls", afirmou. "Suas esperanças são construídas e reconstruídas, e é como, 'Sim, sim, sim, sim, sim', e então não acontece. Então eu sinto pena deles. Sério, eu sinto", disparou Harry.

Quando perguntado a respeito do motivo de não comparecer ao lado de Markle no evento, ele devolveu para a imprensa: "Já que vocês me convidaram, vocês deveriam saber!", disse em bom tom.