Reprodução Instagram - 5.12.2024 Maria Júlia Portela

Internautas nas redes sociais continuam repercutindo uma situação inusitada que ocorreu na última sexta-feira (29), no Miss Teen Charm International. Uma das candidatas, a brasileira Maria Júlia Portela, acabou desmaiando durante a final do concurso.





Quem é ela?

Natural de Piauí, Maria Júlia Portela tem 17 anos. Com mais de nove mil seguidores no Instagram, ela costuma compartilhar os bastidores da rotina como candidata em concurso de misses adolescentes. As viagens que faz para as competições também são mostradas por ela. A jovem viralizou no último fim de semana durante participação no Miss Teen Charm International.





O que aconteceu?

Representando o Brasil no concurso mundial de misses adolescentes, Maria Júlia, conhecida pelo apelido Maju pelos amigos e familiares, passou mal no palco, ao vivo, quando ocorria a final da competição. O concurso ocorreu em Barranquilla, cidade na Colômbia. Segurando um microfone para responder à pergunta final, a competidora alertou os presentes que não se sentia bem e desmaiou logo em seguida.

Assista:





Miss Brasil Teen se pronuncia

Em nota publicada nas redes sociais, a organização nacional explicou que a piauiense desmaiou por não ter se alimentado "adequadamente", além de ter tido "pressão baixa". "Mesmo após o ocorrido, nossa representante tentou retornar para concluir sua participação, mas novamente não se sentiu bem e precisou se retirar", detalha a nota.