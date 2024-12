Reprodução Instagram - 4.12.2024 Isadora Pompeo

Isadora Pompeo, de 25 anos, foi elogiada por internautas pela apresentação no Prêmio Multishow, que ocorreu na última terça-feira (3), no Rio de Janeiro. Conhecida pela trajetória na indústria fonográfica gospel, a jovem interpretou a canção "Bençãos Que Não Têm Fim", regravação de “Counting My Blessings”.



Quem é ela?

Os primeiros passos de Pompeo na música foram na Igreja Batista de Cxias do Sul, onde começou a cantar. Isadora percebeu que o gosto pelo canto poderia ser não apenas um hobbie, mas também uma carreira. Por isso, a artista se dedicou aos lançamentos musicais voltado ao gospel.





Sucesso entre o público infantojuvenil, emplacou hits que costumam tocar em igrejas e retiros religiosos. "Cuido Dos Detalhes", "Hey Pai", "Oi, Jesus", "Eu Sei Que Vem" e "Toca em Mim de Novo" são algumas das canções mais conhecidas na trajetória da cantora.





Término conturbado

A musicista virou se tornou conhecida também pela conturbada relação amorosa que teve com o jogador de futebol Thiago Maia. O ex-casal subiu ao altar em fevereiro de 2021. A relação, contudo, durou cerca de dois meses e foi encerrada de forma polêmica.





"Mas, depois de casada, eu vivi situações que hoje sei o quanto elas são comuns a milhões de mulheres no Brasil inteiro. Precisei encarar muitos ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim", desabafou ela à época, por meio das redes sociais.