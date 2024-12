Reprodução Instagram - 4.12.2024 Veja o antes e depois de Ruivinha de Marte

Conhecida pela passagem em "A Fazenda 14", reality rural da Record TV exibido em 2022, a influenciadora e cantora Ruivinha de Marte, de 27 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (3). O motivo? Ter compartilhado um álbum de fotos em que surgia com um biquíni cavado.





Alvo de comentários negativos em relação ao próprio corpo, a artista lidava com críticas por conta do próprio peso. Após se dedicar aos treinos intensos na academia e a uma alimentação com aumento de calorias, a jovem ganhou mais de 14 quilos, segundo a "Quem".





Ao surgir de biquíni ostentando o corpo musculoso, ela foi tietada pelos fãs. "Amei sua evolução", declarou uma usuária do Instagram. "Caraca mulher, cada dia que passa você fica mais gata", acrescentou outra. "Corpo perfeito", opinou uma terceira. "O mundo não gira, ele capota. Eu amo ver pessoas que já foram motivo de chacota dando a volta por cima", continuou uma quarta.

Ruivinha de Marte participou de "A Fazenda 14"
Ruivinha de Marte posa de biquíni branco
Ruivinha de Marte tem se dedicado à musculação









Prêmio Multishow

Após posar de biquíni branco, Ruivinha de Marte marcou presença no "Prêmio Multishow", que ocorreu na última terça-feira (3), no Rio de Janeiro. Voz do álbum "Caju", a musicista Liniker se destacou na premiação e levou a melhor nas categorias Artista do Ano (maior categoria do evento), Álbum do Ano, Capa do Ano e MPB do Ano.