Meghan Markle estaria exigindo uma quantia milionária da Coroa britânica para formalizar o divórcio do príncipe Harry , com quem se casou em maio de 2018. De acordo com a jornalista espanhola Pilar Eyre, a duquesa de Sussex pediu um valor de US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 461 milhões) como parte de um "bom negócio" para a separação.





Em entrevista ao portal português Flash!, Pilar revelou que esse pedido financeiro não seria uma surpresa para os membros da monarquia britânica, já que o valor estaria previsto nas cláusulas do acordo pré-nupcial que Meghan assinou antes do casamento com Harry.

A jornalista também mencionou que o rei Charles III , avô dos filhos do casal, seria o principal obstáculo para a exigência de Meghan. O monarca, segundo Pilar, se recusaria a pagar uma quantia tão alta à sua nora. O motivo para o divórcio não foi exposto pela jornalista.