Reprodução: CCXP - site oficial CCXP24 acontecerá entre os dias 05 e 08 de dezembro

A Comic Con Experience de 2024 , mais conhecida como CCXP, começa nesta quinta-feira (05) . A maior feira de cultura pop acontece anualmente em São Paulo e promete 4 dias recheados de atrações, estandes para visitar e lojas voltadas ao público geek.



De quinta até domingo (08), último dia da CCXP2024, o evento pop terá como local o São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, no km 1,5. Para chegar à feira, o ideal é ir de metrô, visto que a linha mas próxima da região é a Jabaquara, na Linha 1 - Azul. Quando estiver na estação, há duas formas de se deslocar até o pavilhão: a pé, que durará aproximadamente 16 minutos ou de ônibus pela linha 605A-10/Centro Paralímpico.

Caso prefira ir de outras formas, a Comic Con possui estacionamento próprio e os valores custam de R$ 80 a R$ 200. Além disso, o transfer gratuito também é uma boa alternativa para o público, o caminho que ele faz é da estação Santos-Imigrantes (Linha 2 - Verde) até o São Paulo Expo.

Principais atrações

Reprodução: Instagram Anya Taylor Joy, Sandra Oh e Adam Scott estão entre os nomes confirmados

Anualmente, nomes internacionais e nacionais maram presença na feira de cultura pop para divulgar suas obras cinematográficas, produções televisivas e muito mais. Por meio dos painéis que acontecem nos auditórios da Comic Con, os fãs acompanham conteúdos exclusivos, como primeiros minutos de longas-metragens que ainda irão estrear nos cinemas.

Anya Taylor-Joy e Miles Teller são os principais nomes do streaming da Apple. Eles irão divulgar "Entre Montanhas", novo filme da plataforma. Na trama, eles interpretam dois agentes que tentam combater uma ameaça ainda não identificada. Adam Scott , Brit Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman irão participar do painel de Ruptura, série da Apple TV+.

Para o painel do Amazon Prime Video, Sandra Oh e Gillian Jacobs virão ao Brasil para falar da animação Invencível , na qual as duas são dubladoras. Além das artistas, Robert Kirkman, criador da série, também conversará sobre a obra.

Horários

Quinta feira (5/12/2024 - 12h às 21h

Sexta-feira (6/12/2024) - 12h às 21h

Sábado (7/12/2024) - 11h às 21h

Domingo (8/12/2024) - 11h às 20h