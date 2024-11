Reprodução/Globo Ana Maria Braga

Ana Maria Braga arrancou risadas e virou assunto nas redes sociais ao participar de um momento descontraído no quadro Feed da Ana, do Mais Você. A apresentadora recebeu o influenciador Haruyuki Ozawa, conhecido por explorar comidas curiosas no Japão, para provar iguarias da culinária asiática.





Entre os destaques, estava um iogurte servido em uma mamadeira que virou sensação nas redes. Ana não deixou passar a peculiaridade do objeto. “Mas por que será que as pessoas tomam assim? Será que eu mamo ou não mamo?”, brincou, arrancando gargalhadas no estúdio. Apesar do bom humor, a apresentadora não poupou sua opinião: “Eu não tive a fase oral. Tem iogurtes melhores”, comentou.

Os momentos descontraídos repercutiram rapidamente entre os espectadores. Internautas elogiaram a espontaneidade da apresentadora e a leveza do programa. “Ana Maria é um patrimônio nacional. Sempre sincera e engraçada!”, comentou um usuário no Twitter. Apesar das brincadeiras, Ana Maria destacou seu apreço pela cultura asiática e reafirmou sua admiração pelo Japão. “Eu gosto, amo o Japão”, disse.