Reprodução/Instagram - 06.11.2023 Ruivinha de Marte mostrou antes e depois após colocar silicone





Ruivinha de Marte mostrou o resultado da cirurgia plástica que realizou nos seios. A influenciadora colocou próteses de silicone e ganhou elogios dos seguidores e de famosos nas redes sociais.





"Tome peito agora, mana", escreveu no Instagram, rede em que compartilhou fotos com um top decotado. Nos stories, ela ressaltou que estava arrependida de não ter colocado silicone antes. Já no TikTok, a ex-"A Fazenda" publicou um vídeo com o mesmo look antes e depois da cirurgia. "Quando eu for rica não direi nada, mas haverá sinais", completou na publicação.

"Eita lindona. Amiga, lembro de você na Fazenda falando que tinha vontade", elogiou Bárbara Borges, campeã de "A Fazenda 14", edição em que elas eram aliadas. 'Linda de qualquer forma", afirmou o também ex-peão Iran Malfitano. "Maravilhosa", exaltou o ex-BBB Luciano Estevan.











Em janeiro, a influenciadora já havia mostrado outros procedimentos estéticos que realizou, na boca, nariz e queixo . Confira abaixo mais fotos do antes e depois de Ruivinha de Marte:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: