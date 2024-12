Reprodução: Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi revelou que está grávida do empresário Thiago Nigro , com quem é casada desde 2023. A influenciadora contou a novidade ao público por meio de um vídeo, no qual faz a surpresa ao marido. A ex-reality já possui dois filhos e agora está à espera do terceiro.



Na legenda da publicação, a musa fitness detalhou os momentos antes de descobrir a gravidez. "Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", iniciou.

"Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o “carinha feliz”, acrescentou ela ao detalhar o passo a passo.

A ex-BBB, então, afirmou considerar um milagre a gravidez: "Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o “carinha feliz”. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado impossível", explicou. "Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor!", concluiu ela.

Recentemente, Maíra Cardi relatou aos seguidores o desejo de engravidar. Além da terceira gestação, a influenciadora tem dois filhos: Lucas, do casamento com Nelson Rangel, e Sofia, fruto da relação com Arthur Aguiar.

Assista ao vídeo da revelação: